Сергей Лазарев, кроме певческой карьеры, удивляет фанатов еще и актерским мастерством, выступая на сцене театра

Как известно, 38-летнему артисту приписывают роман с певицей Ани Лорак. Их часто видят вдвоем на различных мероприятиях, даже отдыхают они вместе. Учитывая, что сердечко Лорак свободно после развода, а Лазарев, в свою очередь, держит личную жизнь в тайне, неудивительно появление слухов об их романтической связи.

В своем новом посте в Инстаграм Лазарев опубликовал любопытный кадр, представ в одном из своих театральных перевоплощений, передает Politeka.net.

Артист зачесал волосы назад, завязав сзади лентой, как будто хвостик.

"Фигаро… 2 дня аншлагов в Санкт-Петербурге!! Спасибо ❤️ до встречи в следующем театральном сезоне… #Фигаро #Питер #Лазарев", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие в этом образе перепутали Сергея с Эдгаром Запашным, генеральным директором Большого московского цирка.

"В любом образе шикарен😍"

"Фигаро тут, Фигаро там....👏"

"Только со спектакля!!!!! Получила огромное удовольствие❤️Спасибо🔥"

"Как человеку может так идти любой образ😍"

"Сергей в этом спектакле настолько хорош... поздравляю с Аншлагом! Браво!.👏🔥😍"

"😂не знаю Фигаро ли, но то что на Эдгарда Запашного похож, это факт😂😍🔥"

"Я не узнаю вас в гриме... Кто вы такой? 👍"

"Думала Запашный😈"

Ранее мы рассказывали, что Лазарев впервые вышел на сцену со своим маленьким сыном Никитой. Кадры облетели Сеть. И отец, и мальчик, нарядно одетые, держали в руках микрофоны.

"Смотрите наш дуэт с Никитосом 6 июня на 1 канале! В концерте «Взрослые и дети» «Непоседам-30 лет». Это дебют Никиты на большой сцене!", - рассказал Лазарев о событии.

Напомним, Страстный "любовник" Ани Лорак засветился с горячей блондинкой в самых смелых позах: "Это потрясающе".

Как сообщала Politeka, «Любовник» Ани Лорак променял певицу на знойную блондинку в мини: «С девушкой смотрится как-то…».

Также Politeka писала, «Любовник» Лорак Лазарев показал эффектной блондинке, на что способен: с таким хоть на край света.