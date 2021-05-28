Дружина Грега, єдиного сина Григорія Чапкіса, судді з "Танців з зірками", викликала фурор новим сімейним фото

Як відомо, 42-річний син Чапкіса, Грег, вже багато років живе в США. Чоловік створив свою танцювальну школу в Сан-Франциско, де викладає хореографію. Крім кар'єри, Грег приуспів і в особистому житті. Вже двадцять років він одружений на жінці на ім'я Ембер, з якою виховує двох синів: 12-річного Ніколя і п'ятирічного Макса.

І Грег, і його дружина частенько виставляють в Instagram сімейні кадри, хвалячись досягненнями своїх нащадків. Так, Ембер у своєму мікроблозі опублікувала свіжий знімок, на якому позувала разом з підрослими онуками Чапкіса в авто, передає Politeka.net. Блондинка сиділа за кермом, її старший син знаходився поруч, а молодший посміхався ззаду. Хлопчики, схоже, були в однаковій формі: сорочках, синіх джемперах і кепках. Обидва онуки Чапкіса, на відміну від його дітей, поки не проявили інтересу до танців, зате захопилися спортом. Спочатку Ніколя подався в бейсболісти, а зараз і його молодший брат вже робить успіхи в цій спортивній грі.

"З ними життя б'є ключем!", - підписала кадри Ембер та обдарувала глядачів приємною посмішкою. Для повної картини сімейної ідилії на цьому фото не вистачало Грега.

"Гангстери! І їх улюблена Леді"; "солодкі", - відгукнулися в коментарях користувачі.

Нагадаємо, син Чапкіса нещодавно засвітив інтер'єр свого будинку в Сан-Франциско. Чоловік похвалився видом з вікна на розташований у дворі басейн з джакузі та альпійські гірки, що розкинулися навколо.

Нагадаємо, син Чапкіса показав, як живе в Америці, похвалившись видом з вікна: "джакузі, альпійські гірки..."

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