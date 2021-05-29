Фаворитка "Холостяка-11" Михайла Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко розповіла деталі про шоу

27-річна учасниця проекту працює контент-менеджерко, СММ-менеджеркою і графічною дизайнеркою, передає Politeka.net. Завдяки шоу у дівчини додалося підписників в Instagram, і зараз вона освоює професію блогера. Зараз на її сторінку підписані 187 тисяч користувачів мережі.

У своїх сторіс "Зайка" вирішила розповісти деякі деталі шоу, відповідаючи на питання підписників.

Так, дівчина розповіла, що не може показати каблучку, подаровану їй Михайлом.

Юлія розповіла, що віддала кільце "холостяку" і розповіла причину.

"Для мене це був символ наших відносин. Якщо нас більше немає, навіщо мені кільце?",- написала "Зайка".

Також підписники поцікавилися у Юлії, чи задавалася вона питанням, навіщо Заливако повернув її на шоу, якщо не хотів у фіналі вручати кільце.

"Да. А потім подивилася фінальні побачення. У мене не було шансів, хлопці", - відповіла Юлія.

Також Бельченко відкрила таємницю закулісся. Так, всі побачення проходять з першого дубля, а з моменту зйомок фіналу пройшло три місяці.

Крім того, під час проекту "Зайка" схудла на шість кілограм.

Також Юлія розповіла, про яке весілля мріє. За словами дівчини, вона хоче відсвяткувати його на березі.

"З коханою людиною і близькими людьми на березі водойми. Хочу бути в зручній сукні і босоніж",-поділилася екс-учасниця шоу.

Нагадаємо, Михайло Заливако у фіналі вибрав колишню дружину екс-глави офісу президента Андрія Богдана, Анну.

Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Юлія " Зайка "розповіла про таємну втечу з Заливако:" коли вимкнулися камери..."