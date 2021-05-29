Співачка Таюне, яку називають "таємною дружиною" Олега Винника показала свіжі фото в соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і бек-вокалістка Олега Винника Таюне опублікувала у своєму мікроблозі Instagram яскраві фото, на яких похвалилася свій нагородою. Дівчина досить рідко виставляє на показ своє життя, і в останній раз вона публікувала фото в соцмережі ще місяць тому, коли вітала з Великоднем.
Тепер же Таїсія Сватко, яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, виклала яскраві свіжі кадри з церемонії нагородження премії"Українська Пісня року". Як видно, на сцену красуня вийшла в стильному образі – на ній темна кофтинка з відкритим декольте і коротка срібляста спідниця цікавого фасону. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і розкішні форми артистки. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі акуратний макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Таюне написала: "українська пісня року, я вдячна тобі за те, що тебе співає моя країна!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фото співачки і вітати її нагородою. "Шикарна!", "Привітаю з перемогою!", "Вітаю вас, ви гідні цієї перемоги, ви найкраща наша", "Краща", "Вітаю", "Боже, яка ж Ви мила", "Ви дуже красива", "Вітаю вас, Таюне! Заслужено, далі більше! Фото дуже красиві, як і ви на них!", "Красива", "Ви найкраща! Вітаю", - пишуть в коментарях до фото Таїсії.
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