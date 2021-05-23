Украинский певец Олег Винник скрывает личную жизнь, но пользователи сети все равно находят, что обсудить

Артист не раскрывает подробности своей личной жизни, передает Politeka.net. По мнению Винника, певцы должны заявлять о себе только своим творчеством.

В сети уже давно ходят слухи, "тайная" жена Олега Винника - его бэк-вокалистка Таисия Сватко (Таюне). К слову, красивая блондинка также поет самостоятельно, и уже успела завоевать любовь фанатов.

Так, в одной из групп опубликовали фото Таюне. Она выступала на сцене. Красотка была в черном топе с глубоким декольте, а толстый пояс на талии подчеркнул ее стройность. Также на звезде была блестящая мини-юбка и ботфорты, прекрасно смотревшиеся на длинных ножках.

Публикация быстро собрала более 100 лайков и много комментариев.

"Тая, нереально красиво аж до мурашек", "Красавица цветочек невероятная наша ангелочек богиня", "Красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "❤️❤️❤️ супер красавица", - написали пользователи сети.

Напомним, по неподтвержденной информации, Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии во время обучения. У супругов родился сын.

Олег Винник в начале своей карьеры быстро стал звездой мюзиклов в Германии.

По его словам, играть приходилось в залах вместимостью 2 тыс. мест и только в роли Жана Вальжана из "Отверженных" Виктора Гюго выступал более 500 раз.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

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