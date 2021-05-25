Чем усерднее Олег Винник скрывает от публики свою личную жизнь, тем сильнее в Сети плодятся слухи

Как известно, 47-летнему артисту приписывают многолетний "тайный брак" с его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). Поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, оберегая статус сердцееда, но в Сети периодически появляются кадры - в доказательство их с Таюне счастливой супружеской жизни.

Сейчас Винник со своей командой и, конечно, же Таисией гастролирует по украинским городам. Отплясав концерт в Виннице, артисты приехали в Луцк. В своих "сториз" Олег опубликовал серию любопытных кадров выступления, передает Politeka.net.

Певец вышел на сцену в стильном наряде: черных штанах с цепью на боку, футболке с принтом на всю грудь и темном пиджаке.

"Луцк, прекрасно поете!🥰", - подписал он кадры, даря непередаваемые эмоции зрителям и купаясь в их благодарности.

"Счастья вам!!!", - обратился он к публике.

Уже стало доброй традицией то, что Олег во время выступления обязательно уделяет внимание своей "тайной жене": то, словно рыцарь, преподнесет ей букет, встав на одно колено, то обнимет. Этот раз не стал исключением. Певец нежно приобнял блондинку за талию, не выпуская микрофона, и покачался с ней в такт, размахивая руками.

Ранее мы рассказывали, Винник разбередил души фанатов, выставив красивые фотографии с концерта - тот момент, когда он пел "Сльози на землі".

"Неотразимый, самый харизматичный артист, голос нереально крутой и завораживающий, а эта песня просто до мурашек"; "И песня, и исполнение западают в душу. Браво, Олег"; "Добрый день! Очень хорошее выступление, но грустное"; "Браво! Это моя любимая песня - чувственная, нежная, с глубоким смыслом и пронизывающая душу😢😍👏", - отреагировали поклонники.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"