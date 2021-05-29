Певица Таюне, которую называют "тайной женой" Олега Винника показала свежие фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и бэк-вокалистка Олега Винника Таюне опубликовала в своем микроблоге Instagram яркие фото, на которых похвасталась свой наградой. Девушка довольно редко выставляет на показ свою жизнь, и в последний раз она публиковала фото в соцсети еще месяц назад, когда поздравляла с Пасхой.

Теперь же Таисия Сватко, которую называют "тайной женой" Олега Винника, выложила яркие свежие кадры с церемонии награждения премии "Украинская песня года". Как видно, на сцену красотка вышла в стильном образе – на ней темная кофточка с открытым декольте и короткая серебристая юбка интересного фасона. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и роскошные формы артистки. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице аккуратный макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Таюне написала: "Украинская песня года, я благодарна тебе за то, что тебя поет моя страна!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фото певицы и поздравлять ее наградой. "Шикарная!", "Поздравлю с победой!", "Поздравляю вас, вы достойны этой победы, вы лучшая наша", "Лучшая", "Поздравляю", "Боже, какая же Вы милая", "Вы очень красивая", "Поздравляю вас, Таюне! Заслуженно, дальше больше! Фото очень красивые, как и вы на них!", "Красивая", "Вы лучшая! Поздравляю", - пишут в комментариях к фото Таисии.

Напомним, Бэк-вокалистку Олега Винника засняли в его объятиях, романтические фото: "Счастья вам!".

Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Винника показала свой талант, сверкнув ножками: "Тая, нереально красиво...".

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