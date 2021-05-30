Відома співачка Таїсія Повалій з'явилася в жовтій сукні

Виконавиця завоювала любов публіки, завдяки своїй багаторічній творчості, пише Politeka.net. 56-річна артистка починала свій творчий шлях з раннього дитинства.

У шість років Повалій вже гастролювала у складі дитячого ансамблю і заробила свої перші гроші. Далі послідували різні конкурси, в яких зірка займала почесні місця.

Донині артистка займається творчістю, а також знаходить час на соцмережі. На Instagram співачки підписана 261 тисяча осіб.

У новому пості артистка показала, як зараз виглядає після пластики. Таїсія позувала в жовтій сукні з намистом на шиї. Волосся зірки розвіяв вітер, а сама вона посміхалася.

"Улюблені мої, бажаю прекрасних вихідних! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала артистка.

За 11 годин публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів:

"Красунечка ви наша❤️", " Божественно красива! 😍 Фото в сторіс чимось нагадує фотографії давніх років, все така ж Квітуча, красива і дуже мила!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Богиня! Просто Богиня! 💐 👑 💖 Що ще сказати", " спасибі, Чарівна Чарівниця! ❤️ І вам теж! 🙂✨💯", "Красуня офігенна🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 Спасибі за Красу🙏 Кохаю❤❤❤😍😍😍", "Як вам личить море😍 краса👏👏👏", "І вам, Таїсія ,гарного відпочинку і чудових вихідних!!!Нехай водичка буде тепліше з кожним днем!!!🥰 🥰 🥰 😘 ", "Яка ви красуня! Дякую, за те, що кожен день Ваша творчість передає позитив і любов! Будьте щасливі ❤️❤️❤️", "Ви трішки пригальмуйте з пластикою, старійте мудро", "Мама Мія, де ж та краса? Була зачарована красою Повалій і? Пугачова зуміла зберегти свої риси обличчя при всій своїй пластиці, а ви - ні. Печалька, ваше право".

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Таїсія Повалій зізнавалася, що пружність шкіри їй допомагає підтримувати малоінвазивна підтяжка обличчя і ін'єкції гелів на основі гіалуронової кислоти для корекції носо-губних складок.

Нагадаємо, 56-річна артистка Таїсія Повалій з безглуздим макіяжем вирушила за покупками в Києві:"потрібно менше їсти, більше рухатися".

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