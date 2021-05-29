Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, як проводить час з дружиною Настею Каменських

Настя Каменських вже довго дружить з дизайнеркою Анною Андрійчук-Завгородньою, колишньою дружиною екс-соліста "Время и Стекло" Позитиву, передає Politeka.net.

Примітно, в одному з інтерв'ю Позитив розповів, що Анна перший час ревнувала його до Насті, але пізніше обидві знайшли спільну мову і стали дружити.

Зараз Андрійчук знімається в кліпах співачки, а також в її реаліті-шоу "Девочки рулят", яке знімалося в Мексиці.

Дівчата часто проводять час разом, а цього разу Потап показав, як з ними відпочиває. Відповідне фото репер опублікував у своєму Instagram. Спортивні красуні позували біля самокатів.

"Покатушки з @kamenskux @annchuk #київ Скоро день Києва і я, як амбасадор столиці приготував пісню в новому альбомі", - написав Потап.

За годину публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️Кльові покатушки", "Крутяк", "Супееррр😍", "Вауууу", "Крутелики", " клас, як на самокатах? У нас по Одесі в кожних кутах ці самокати)

Тягне покататися, але боюся)", " чекаю!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських і Анна Андрійчук-Завгородня дружать вже понад 10 років. Одного разу співачка зізналася, що дизайнерка для неї особлива і схожа на неї. За зізнанням артистки, вони ніколи не можуть наговоритися і насміятися, коли разом.

Нагадаємо, Каменських у червоній сукні з декольте переплутали з Ані Лорак

А ще Politeka писала, що Каменських похвалилася садом і заскленою терасою в їх з Потапом особняку

Також Politeka повідомляла, що Каменських в літньому сарафані розкрила секрети догляду за собою