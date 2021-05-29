Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как проводит время с женой Настей Каменских

Настя Каменских уже долго дружит с дизайнером Анной Андрейчук-Завгородней, бывшей женой экс-солиста "Время и Стекло" Позитива, передает Politeka.net.

Примечательно, в одном из интервью Позитив рассказал, что Анна первое время ревновала его к Насте, но позже обе нашли общий язык и стали дружить.

Сейчас андрийчук снимается в клипах певицы, а также в ее реалити-шоу "Девочки рулят", которое снималось в Мексике.

Девушки часто проводят время вместе, а в этот раз Потап показал, как с ними отдыхает. Соответствующее фото рэпер опубликовал в своем Инстаграм. Спортивные красотки позировали возле самокатов.

"Покатушки с @kamenskux @annchuk #київ Скоро день Киева и я, как амбасадор столицы, приготовил песню в новом альбоме", - написал Потап.

За час публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️ клёвые покатушки", "Крутяк", "Супееррр😍", "Вауууу", "Крутелики", "Класс, как на самокатах? У нас по Одессе в каждых углах эти самокаты)

Тянет покататься, но боюсь)", "Жду!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских и Анна Андрейчук-Завгородняя дружат уже больше 10 лет. Однажды певица призналась, что дизайнер для нее особенная и похожая на нее. По признанию артистки, они никогда не могут наговориться и насмеяться, когда вместе.

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