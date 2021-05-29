Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної виконавиці Софії Ротару, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Соня Кей є починаючою українською співачкою і не так давно вийшла заміж за відомого хокеїста. Красуня зараз поїхала у відпустку з чоловіком на Мальдіви і активно ділитися фотографіями в Instagram, показуючи розкішний відпочинок.

Цей раз не став винятком, адже Соня показала, як гуляла в бікіні по пляжу, прикриваючись тільки легким парео. Дівчина йшла від води, демонструючи розкішну фігурку, поки знімав чоловік.

"Рай знайдений", - написала Соня під публікацією в Instagram.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Краса", " перше фото взагалі, Богиня!", "Грація з сонця, моря і вітру"."Занадто розкішно виглядає, щоб бути правдою. Гарного відпочинку".

Повідомлялося, що співачка Соня Кей, викликала у шанувальників заздрість одним фото.

На останньому фото, опублікованому Сонею в Instagram, дівчина постала на прогулянці в білій сорочці і коротких темних шортиках. Соня проходила повз ресторанчика-навколо ні душі, тільки розкішна природа Мальдів.

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