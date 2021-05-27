Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, показала любимого мужа

Восходящая звезда сейчас отдыхает вместе с супругом, хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым, на Мальдивах, сообщает Politeka.net. Об этом свидетельствуют посты артистки в Инстаграм.

На одном из последних фото Соня и Олег позировали в ванной своего номера. Парочка обнялась, сделав селфи, направив телефон на зеркало.

Красотка выбрала полосатую рубашку, которую подвязала на талии, а также коротенькую юбочку. А супруг Кей оделся во все светлое.

"Люблю тебя до Луны и обратно ❤️", - написала артистка.

За полчаса публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев.

"какие красавчики", "Классные!!! 😍😍😍", "@sonyakayofficial Ты @1_petrov худᴏжниᴋ ʍᴏᴇй уᴧыбᴋи)🔥❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Соня Хлябич и Олег Петров познакомились в Киеве на вечеринке общих друзей. Спустя пять месяцев отношений спортсмен сделал артистке предложение и она ответила согласием.

Пара поженилась в июне прошлого года.

Племянница Ротару хотела роскошную свадьбу, но у нее умер отец, поэтому пара решила устроить скромное торжество.

"У нас было 14 человек. Никакой музыки не было. Никто не танцевал, никаких артистов, никаких кавер групп, ведущих, тамады, как обычно это бывает. Поэтому мы просто расписались, нам выдали документ о том, что мы женаты и мы пошли кушать и все", - рассказала Соня в одном из интервью.

Напомним, племянница Ротару прогулялась в мини-шортиках по пляжу Мальдив: "Сколько прекрасного...".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару порезвилась в мини-бикини в океане: кадры райских видов.

Также Politeka писала, что племянница Ротару в мини-бикини устроила шалости на пляже Мальдив: "Райский уголок".