Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной исполнительницы Софии Ротару, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Соня Кей является начинающей украинской певицей и не так давно вышла замуж за известного хоккеиста. Красотка сейчас уехала в отпуск с мужем на Мальдивы и активно делиться фотографиями в Инстаграм, показывая роскошный отдых.

Этот раз не стал исключением, ведь Соня показала, как гуляла в бикини по пляжу, прикрываясь только легким парео. Девушка шла от воды, демонстрируя роскошную фигурку, пока снимал муж.

"Рай найден", - написала Соня под публикацией в Инстаграм.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красота", "Первое фото вообще, Богиня!", "Грация из солнца, моря и ветра"."Слишком роскошно выглядит, чтобы быть правдой. Хорошего отдыха".

Сообщалось, что певица Соня Кей, вызвала у поклонников зависть одним фото.

На последнем фото, опубликованном Соней в Инстаграм, девушка предстала на прогулке в белой рубашке и коротких темных шортиках. Соня проходила мимо ресторанчика - вокруг ни души, только роскошная природа Мальдив.

Напомним, племянница Ротару показала мужа-хоккеиста, сделав фото в ванной

А еще Politeka писала, что племянница Ротару в купальнике показала, как плещется в океане

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару в мини-бикини устроила шалости на пляже Мальдив



