Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной исполнительницы Софии Ротару, показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Соня Кей является начинающей украинской певицей и не так давно вышла замуж за известного хоккеиста. Красотка сейчас уехала в отпуск с мужем на Мальдивы и активно делиться фотографиями в Инстаграм, показывая роскошный отдых.
Этот раз не стал исключением, ведь Соня показала, как гуляла в бикини по пляжу, прикрываясь только легким парео. Девушка шла от воды, демонстрируя роскошную фигурку, пока снимал муж.
"Рай найден", - написала Соня под публикацией в Инстаграм.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красота", "Первое фото вообще, Богиня!", "Грация из солнца, моря и ветра"."Слишком роскошно выглядит, чтобы быть правдой. Хорошего отдыха".
Сообщалось, что певица Соня Кей, вызвала у поклонников зависть одним фото.
На последнем фото, опубликованном Соней в Инстаграм, девушка предстала на прогулке в белой рубашке и коротких темных шортиках. Соня проходила мимо ресторанчика - вокруг ни души, только роскошная природа Мальдив.
Напомним, племянница Ротару показала мужа-хоккеиста, сделав фото в ванной
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