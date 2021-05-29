Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав роботу мрії своєї коханої

Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної вирішив розвеселити численну армію своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Еллерт поділився кумедним відео, показавши роботу актриси Ксенії Мішиної в розділі сторіз.

"Робота-мрія", - написав Олександр на відео, де показав, як працює Ксенія Мішина.

"Я розумію У мене робота-мені потрібно спілкуватися, веселити людей, чимось дивувати. Подивіться, робота Ксюші-четвертий раз виходить і заходить в торговий центр-з бізнес-центру", - сказав шоумен.

"Приїхав, сторожить мене, боїться, що я не прийду додому після зміни", - пожартувала Ксенія, побачивши Еллерта на парковці, що махає руками.

За словами Еллерта, У Ксенії Мішиної ідеальна робота. Він показав на відео, як його кохана в чорному діловому костюмі ходить з високим чоловіком. Швидше за все, Ксенія знімається в черговому серіалі, а Олександр чекає кохану.

Варто відзначити, що після цього Еллерт показав і свою роботу, на відео він надів безглуздий вінок на голову і виступає на якомусь заході-веселить людей.

Нагадавши, Еллерт публічно познущався над Мішиною, кажучи:"будеш ходити сама духарная".

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