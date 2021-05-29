Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал работу мечты своей любимой

Как передает Politeka.net, любимый мужчина Ксении Мишиной решил развеселить многочисленую армию своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Эллерт поделился забавным видео, показав работу актрисы Ксении Мишиной в разделе сториз.

"Работа-мечта", - написал Александр на видео, где показал, как работает Ксения Мишина.

"Я понимаю у меня работа - мне нужно общаться, веселить людей, чем-то удивлять. Посмотрите, работа Ксюши - четвертый раз выходит и заходит в торговый центр - из бизнес-центра", - сказал шоумен.

"Приехал, сторожит меня, боится, что я не прийду домой после смены", - пошутила Ксения, увидив Эллерта на парковке, машущего руками.

По словам Эллерта, у Ксении Мишиной идеальная работа. Он показал на видео, как его любимая в черном деловом костюме ходит из высоким мужчиной. Скорее всего, Ксения снимается в очередном сериале, а Александр поджидает любимую.

Стоит отметить, что после этого Эллерт показал и свою работу, на видео он надел дурацкий венок на голову и выступает на каком-то мероприятии - веселит людей.

Напомним, Эллерт публично поиздевался над Мишиной, кадры: "Будешь ходить самая духарная".

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