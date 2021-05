Переможниця шоу " Холостяк 11" Анна Богдан показала, як проводить час з Михайлом Заливако

Після випуску пост-шоу, через три місяці мовчання пара нарешті змогла розкритися: вони все ще разом. Незважаючи на масовий хейт в мережі і коментарі користувачів про те, що Михайлу Заливако було краще вибрати другу фаворитку, пара все витримала. Тепер кохані можуть відкрити ділитися фрагментами свого життя.

На нових кадрах Анна Богдан показала, як вони з коханим і друзями відпалюють на вечірці в Києві. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

"All I need is your love tonight "(все, що мені потрібно, це твоя любов сьогодні ввечері), - підспівувала Анна, танцюючи біля Михайла.

Як відомо, після закінчення шоу Заливако прилетів до Києва і став жити з Ганною на знімній квартирі.

Примітно, що його обраниця «холостяка», киянка, раніше вона категорично відмовлялася від переїзду до Харкова, на малу батьківщину Заливако, де у нього батьки, друзі і робота.

"Для мене переїзд-страшніше стрибка з парашутом", - зізнавалася дівчина.

