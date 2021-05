Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан показала, как проводит время с Михаилом Заливако

После выпуска пост-шоу, спустя три месяца молчания пара наконец смогла раскрыться: они все еще вместе. Несмотря на массовый хейт в сети и комментарии пользователей о том, что Михаилу Заливако было лучше выбрать вторую фаворитку, пара все выдержала. Теперь возлюбленные могут открыть делиться фрагментами своей жизни.

На новых кадрах Анна Богдан показала, как они с любимым и друзьями отжигают на вечеринке в Киеве. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в Инстаграм.

"All I need is your love tonight" (Все, что мне нужно, это твоя любовь сегодня вечером), - подпевала Анна, танцуя возле Михаила.

Как известно, после окончания шоу Заливако прилетел в Киев и стал жить с Анной на съемной квартире.

Примечательно, что его избранница «холостяка», киевлянка, раньше она категорически отказывалась от переезда в Харьков, на малую родину Заливако, где у него родители, друзья и работа.

"Для меня переезд-страшнее прыжка с парашютом", - признавалась девушка.

