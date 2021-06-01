Популярна співачка Наташа Могилевська, якою була до популярності і слави раніше

Бажаючи поспілкуватися з шанувальниками, артистка вирішила влаштувати опитування з відповідями, про які могли знати не так багато фанатів. Не обійшлося і без фото з минулого. Ранні фото знаменитості відразу привернули увагу шанувальників.

"Я закінчила дев'ять класів середньої школи імені В.і. Кудряшова №195 на Березняках", - відповіла Зірка, відповідаючи на питання.

Варто відзначити, що в школі Наталію вважали запеклою бунтаркою. Батьки Наталії були дуже ліберальними людьми і не обмежували її свободу самовираження, тому з дитинства вона вибирала свій творчий шлях сама. І хоча тоді їй було складно з кимось подружитися, амбітну Могилевську це не зупинило.

У 16 років Наталя після закінчення 9 класу стала студенткою естрадно-циркового училища.

Юна співачка відразу ж почала пробивати собі дорогу на велику сцену. Вона виступала, де тільки було можливо.

Варто відзначити, не тільки в дитинстві у зірки було багато звершень і падінь. Раніше під час карантину артистці довелося добре попрацювати, щоб схуднути. У своєму інтерв'ю зірка розповіла, що набрала зайвих 10 кілограмів.

Також Наталя розповіла, що намагається стежити за фігурою, але локдаун і ненормований графік роблять це непростим завданням, їй довелося публічно зізнатися в нестачі і розповісти, як вона повертала себе у форму.

"Ось я худла-худла, а потім після прем'єри пісні звичайно ж випила шампанського! Я 2 тижні скидала 2 кг і потім їх за 2 дні повернула. Тому я за найкоротший період планую скинути 10 кг.Я, між іншим, не належу до тих, хто швидко набирає вагу знову. Тим більше зараз локдаун вже завершився і у нас відновилися концерти", - додала співачка.

Нагадавши, відому співачку Наташу Могилевську зачарував молодий хлопець-красень, флірт потрапив на камеру: "Ну може трохи".

Як повідомляла Politeka, Схудла артистка Наталія Могилевська розкрила свій секрет боротьби із зайвою вагою: "мій варіант – це повна відмова від...".

Також Politeka писала, Українська зірки Наташа Могилевська розкрила, ким їй насправді доводиться чоловік, з яким її засікли папараці: "він...".