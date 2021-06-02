Учасниця "Голосу країни"Анастасія Буханцова вразила одкровенням про свою хворобу - алопеції

Як повідомляє Politeka.net , у прямому ефірі шоу "Твій день" учасниця вокального шоу "Голос країни" з команди Монатіка Анастасія Буханцова розповіла про своє життя з хворобою алопецією – у дівчини повністю відсутнє волосся на голові. Виявилося, що хвороба у дівчини з трьох років, і спочатку вона зустріла нерозуміння від ровесників. Але з часом стала інакше ставитися до відсутності волосся і тепер зовсім відмовилася від перук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дівчина вирішила поділитися своєю історією і стати прикладом для тих, хто бореться і боїться прийняти себе з цією проблемою. За словами Насті, найважчий етап в її житті був у шкільні роки, але через кілька років Однокласники почали добре до неї ставитися. "Найважче було в школі, тому що всі знають, що діти в наш час жорстокі. Коли ти виглядаєш не так, як інші, діти це не розуміють і можуть різко висловитися", - поділилася молода співачка і зізналася, що незабаром глузування закінчилися.

Буханцова також зізналася, що на шляху до прийняття себе без волосся поруч завжди були батьки і близькі люди. "Вони ніколи не говорили, що зі мною щось не так, навпаки підтримували мене в тому, щоб зважитися зняти шапку, перестати ховатися від людей. Вперше я ЗНЯЛА шапку 4 роки тому, і мама мене дуже підтримувала", - розповіла Анастасія.

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