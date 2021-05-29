Известная еще с шоу "Х-Фактор" исполнительница Мария Рак прокомментировала свое участие в шоу "Голос країни -11"

Об этом она рассказала в интервью для канала Rostyslove Production, передает Politeka.net.

В частности Марию Рак спросили, обиделась ли она на Монатика, когда он не взял ее в свою команду.

"Говорю честно, я была готова к этому. И я понимаю, шоу-есть шоу. И я же не просто наивная девочка, которая себе там что-то нарисовала и верит в этот праздник. Я понимала, что такой вариант тоже возможен по массе причин. И накануне вечером, перед тем, как началась съемка батлів, я для себя решила, что если Дима меня не выберет, я не пойду дальше. И этому было несколько причин", - пояснила девушка.

Также Мария Рак отметила, что зрителям показали не все.

"Я на самом деле вообще не ожидала, не ожидала того, что меня начнут уговаривать. Это была самая большая неожиданность, и я не заготовила много аргументов, хотя я много их назвала и ни одного не показали в эфире. «Ну, ладно», я сказала не Дорофеевой, я это сказала Тине Кароль и Горбунову, это уже было 15 минут наших разговоров», - рассказала она.

Напомним, в шоу "Голосу країни" Мария Рак на этапе вокальных боев на сцене сошлась с другой участницей Любовью Дробиной. При этом Дмитрий предпочел любовь Дробину. В свою очередь Мария заявила, что не будет участвовать в проекте. Однако потом все же согласилась работать в команде Нади Дорофеевой.

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