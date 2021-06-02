Участница "Голосу країни" Анастасия Буханцова поразила откровением о своей болезни – алопеции

Как сообщает Politeka.net , в прямом эфире шоу "Твой день" участница вокального шоу "Голос країни" из команды Монатика Анастасия Буханцова рассказала о своей жизни с болезнью алопецией – у девушки полностью отсутствую волосы на голове. Оказалось, что болезнь у девушки с трех лет, и поначалу она встретила непонимание от ровесников. Но со временем стала иначе относиться к отсутствию волос и теперь совсем отказалась от париков (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Девушка решила поделиться своей историей и стать примером для тех, кто борется и боится принять себя с этой проблемой. По словам Насти, самый трудный этап в ее жизни был в школьные годы, но через несколько лет одноклассники начали хорошо к ней относиться. "Самое трудное было в школе, потому что все знают, что дети в наше время жестоки. Когда ты выглядишь не так, как остальные, дети это не понимают и могут резко высказаться", - поделилась молодая певица и призналась, что вскоре издевки закончились.

Буханцова также призналась, что на пути к принятию себя без волос рядом всегда были родители и близкие люди. "Они никогда не говорили, что со мной что-то не так, наоборот поддерживали меня в том, чтобы решиться снять шапку, перестать прятаться от людей. Впервые я сняла шапку 4 года назад, и мама меня очень поддерживала", - рассказала Анастасия.

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