Участница шоу "Х-Фактор" и "Голос країни-11" Мария Рак впервые откровенно рассказала о своем разводе

Мария Рак участвовала вместе Димой Монатиком в проекте "Х-Фактор", пишет Politeka.net. С тех пор прошло 10 лет, Монатик стал мегазвездой, а карьеру Рак назвать успешной нельзя.

Три года она посвятила своему сыну, и семье, но решила в итоге вернуться на сцену. Супруги в итоге расстались после 11 лет отношений, и уже год, как пара официально развелась.

В новом интервью на Ютуб-канале Rostyslove Production Мария откровенно рассказала о причинах.

"Я пережила некую жесть и я действительно после этого до сих пор оправляюсь", - поделилась певица.

По словам, артистки, с самого начала у них с мужем были "странные" отношения, но так как она была очень влюбленной, она не принимала к сведению некоторые факты.

Настоящие проблемы начались после начала войны в Украине. Когда Мария Рак и ее муж, тоже музыкант, потеряли работу. Паре пришлось жить на накопленные средства.

"Короче говоря, именно финансовое неблагополучие и его неответственность за семью положили начало тому, что все - ничего не выйдет", - поделилась Рак, признавшись, что ей тяжело об этом говорить до сих пор.

По словам певицы, на протяжении всех отношений она не ощущала поддержки от мужа, и всегда могла рассчитывать только на себя. Когда у пары появились долги, Мария приняла решение поработать на круизном лайнере певицей.

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