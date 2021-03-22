Известная еще с шоу "Х-Фактор" исполнительница Мария Рак неожиданно покинула проект "Голос країни -11"

Звездная наставница Надя Дорофеева совершила "кражу" участницы Евгении Семехиной, врезультате Мария оказаль "лишней", и ей пришлосьь покинуть проект.

"Я это понимаю. Я не ценила это так, как она ценит, и это моя ошибка", - сказала девушка в фрагменте видео, который появился на странице «Голосу» в Инстаграм.

Отметим, мнения относительно такого поворота в шоу разделились.

«Блин, это не честно», «Жаль», «Ничего удивительного, здесь много сильных участников слили», «Меньше надо было вымахиваться, сама сказала, или с Монатиков, или идет. Ну, так в «добрый путь»!», «Марие тоже нужен был шанс. Все мы ошибаемся», «Мария ведь сама хотела покинуть проект, вот и сбылось», - комментируют ситуацию в Сети.

Напомним, в одном из выпусков выпуске "Голосу країни" Мария Рак на этапе вокальных боев на сцене сошлась с другой участницей Любовь Дробина и. При этом Дмитрий предпочел Любовь Дробину. В свою очередь Мария заявила, что не будет участвовать в проекте. Однако потом все же согласилась работать в команде Нади Дорофеевой. Но, как видим, задержалась она ненадолго.

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