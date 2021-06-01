Переможниця шоу " Холостяк 11" Анна Богдан показала романтичний момент з випуску пост-шоу

Після фіналу проекту обговорення особистого життя Анни та Михайла не вщухає досі. Практично під кожним постом пару або засуджують, або висміюють за їх манеру поведінки. Тим не менш, закохані не реагують ні на що.

Сама екс-дружина Богдана вирішила підлити масла у вогонь і згадала найкращий для себе момент з пост-шоу.

"Пам'ятаєте як в дитинстві ми всі мріяли стати принцесами? Як одягали якийсь маминий одяг і каблуки, щоб відчути себе особливими?) Або коли в дитячому садку / школі на ранок нас наряджали в такі пишні-пишні сукні? Мами чи бабусі робили нам локони і ці величезні банти на волосся чіпляли?🤣 Сукні часто були моторошно не зручними, але як же круто ми себе почували... Всі різко ставали принцесами, попелюшками, сніжинками✨

А потім ми дорослішаємо... і у всій суєті життя забуваємо про ці моменти. Здавалося б, їх вже не повторити... Але коли я одягла це прекрасне, ніжне, дуже повітряне плаття від весільного простору, то знову відчула себе принцесою. Ви ніби оживили мої давно забуті емоції❤😊", - пише Анна»

Очікувано, в мережі відреагували неоднозначно:

"Лялька❤; я балдію від вас, коли бачу, що ви разом; ви чарівна пара!🔥 величезного вам щастя !❤ ️ ; Не вірила у вашу пару, але Міша так у Вас закоханий і це видно через екран; Моя фаворитка. Міша молодець; я просто зачарована твоєю посмішкою😍; Дай бог на одній хвилі довго і в любові".

Після випуску пост-шоу, через три місяці мовчання пара нарешті змогла розкритися: вони все ще разом. Незважаючи на масовий хейт в мережі і коментарі користувачів про те, що Михайлу Заливако було краще вибрати другу фаворитку, пара все витримала. Тепер кохані можуть відкрити ділитися фрагментами свого життя.

На нових кадрах Анна Богдан показала, як вони з коханим і друзями відпалюють на вечірці в Києві.

Нагадаємо, що переможниця " Холостяка "з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".

А ще Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненависникам: "запам'ятайте..."

Також Politeka повідомляла, що обраниця Заливако Анна Богдан заінтригувала, чи залишилася вона з "Холостяком" після шоу: "Нас з Мішею звело...".