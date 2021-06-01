Відома українська співачка Ольга Цибульська відповіла на найбільш непередбачувані питання фанатів

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська стала популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила кліп на пісню "Я не плачу" і продовжує його просувати в Instagram.

Цього разу Оля зізналася, що найбільше дратує її в людях.

"Найчастіше нас дратують в людях слабкості, з якими ми не впоралися в собі. Я майже повністю себе прийняла. У 35 років пора", - написала виконавиця в розділі сторіз.

Також артистка опублікувала відео, на якому порадила українкам, що робити, якщо коханий чоловік не приділяє достатньо уваги.

За словами Цибульської, не треба претензій, варто просто сказати про брак уваги, а краще спланувати спільний вихідний з коханою людиною. Таким чином можна просто показати, що не вистачає часу проведеного разом.

Також нещодавно Цибульська опублікувала пост, показавши, наскільки красива Україна.

"Україна-найкрасивіша країна в світі ♥️ став у коментарях, якщо погоджуєшся? А потім глянь у вікно, подякуй за те, що маєш, перестань нити і вривайся в понеділок. Класного тижня!",- написала Цибульська.⠀

Нагадавши, як виглядає чоловік Цибульської, якого вона приховує багато років

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