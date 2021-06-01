Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла телеведучій Каті Осадчій, як від неї відвернулася подруга

Артистка в програмі "Світське життя" розповіла, як викликала хейт у своїх ровесниць, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка розповіла про своє дитинство. За словами артистки, вона все літо проводила в дитячих таборах, де завжди перемагала на конкурсах краси. Однак співачка це пов'язує з тим, що вона була дуже активною в творчому плані, адже вона танцювала, співала, грала на музичних інструментах. Тому перед іншими однолітками вона виділялася, через що викликала ненависть у них.

Вночі Олі мстилися: мазали зубною пастою, виливали воду й підкладали папороть.

"І навіть з одного табору я втекла. Мене так буллили, і потім мене ще зібралися побити, дали моїй подружці вибір - або я, або вони. Вона вибрала їх, тому що, стадний інстинкт, розумієш? І мені було так боляче, що я навіть втекла з табору і повернулася тільки пізно вночі, і тоді "відгребла" вже від усіх", - поділилася зірка.

Полякова розповіла, що вже не пам'ятає імена своїх кривдників, але при цьому запам'ятала найкращу подругу, що зрадила її.

Зазначимо, Оля Полякова народилася у Вінниці у 1984 році. Мама майбутньої зірки працювала дитячим лікарем, а батько - на посаді дипломата. А в школу вона стала ходити, вже будучи в Києві, де і стала творчо розвиватися.

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