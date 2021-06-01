Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала телеведущей Кате Осадчей, как от нее отвернулась подруга

Артистка в программе "Світське життя" рассказала, как вызывала хейт у своих сверстниц, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда рассказала о своем детстве. По словам артистки, она все лето проводила в детских лагерях, где всегда побеждала на конкурсах красоты. Однако певица это связывает с тем, что она была очень активной в творческом плане, ведь она танцевала, пела, играла на музыкальных инструментах. Поэтому перед остальными сверстницами она выделялась, из-за чего вызывала ненависть у них.

Ночью Оле мстили: мазали зубной пастой, выливали воду и подкладывали папоротник.

"И даже из одного лагеря я убежала. Меня так буллили, и потом меня еще собрались побить, дали моей подружке выбор - или я, или они. Она выбрала их, потому что, стадный инстинкт, понимаешь? И мне было так больно, что я даже убежала из лагеря и вернулась только поздно ночью, и тогда "отгребла" уже ото всех", - поделилась звезда.

Полякова рассказала, что уже не помнит имена своих обидчиков, но при этом запомнила самую лучшую подругу, предавшую ее.

Отметим, Оля Полякова родилась в Виннице в 1984 году. Мама будущей звезды работала детским врачом, а отец - на должности дипломата. А в школу она стала ходить, уже будучи в Киеве, где и стала творчески развиваться.

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