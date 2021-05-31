Відомий голлівудський актор Бред Пітт попався на флірті з молодою актрисою

Як повідомляє Politeka.net, відомий голлівудський красень Бред Пітт після розлучення з актрисою Анжеліною Джолі не раз ставав об'єктом чуток, йому приписували романи з різними жінками, однак, він залишається холостяком. Нещодавно, на церемонії нагородження "Оскар" 57-річного голлівудського мачо запідозрили у флірті з молодою 36-річною актрисою Андрою Дей. Про це джерело повідомило виданню The Mirror, йдеться на Instagram-сторінці шоу "Зірковий шлях".

Відзначається, що на церемонії нагородження премії "Оскар" Андра була серед номінантів на статуетку, тоді як Пітт виступав у ролі ведучого заходу. Присутні помітили, що за лаштунками світської вечірки колишній чоловік Анжеліни Джолі обмінявся номерами телефонів з молодою красунею.

"І попри те, що зараз це чутки, деякі зазначає – актриса схожа на Анжеліну Джолі. А вам подобається пара? Діліться в коментарях", - йдеться в підписі до колажу, опублікованому на сторінці шоу. Користувачі тут же почали обговорювати чутки про можливе зароджується романі Бреда Пітта і Адри Дей. "Було б сумно, якби Бред Пітт проміняв Анжеліну на когось в цілому", "вони милі обидва, нехай пощастить", "це їхня особиста справа", "яким місцем вона схожа на Джолі? Нічого спільного не бачу. Ну захотів Пітт снікерсом побалуватися, то його особиста справа. Не розумію, навіщо порівнювати незрівняне?",- пишуть в коментарях.

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