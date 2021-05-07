Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли восхитила готическим образом

Стиль Анджелины Джоли двадцать лет назад и сейчас заметно отличается. Если раньше актриса носила в основном кожу и черное, рисовала себе жгуче-черные брови и эпатировала общественность своим поведением и неоднозначными заявлениями, то сегодня же актриса является матерью шести детей, троих из которых воспитывает самостоятельно, в одежде она отдает предпочтение лаконичным образам, а в макияже – натуральным оттенкам.

И хотя «готическая фаза» Анджелины Джоли - когда у нее были черные волосы и она носила только платья а-ля Мортисия Аддамс - давно прошла, изредка она все возвращается к такому стилю. Правда, когда для этого есть особый повод.

И образ актрисы, который появился на ее фан-странице в Инстаграм, именно тот случай. В новом посте опубликовали фото актрисы в длинном черном платье с блестками и с длинными рукавами от Atelier Versace.

Похоже, актриса была вдохновлена ​​своей ролью злодейки в фильме «Малефисента», и избрала такой наряд, чтобы воссоздать стиль картины. В таком виде в сопровождении Брэда Питта Анджелины Джоли появилась на показе фильма в Лондоне, в Кенсингтонском дворце, который состоялся еще в 2014 году.

Таким образом Джоли буквально влюбила в себя публику. Вероятно, поэтому запоминающийся образ решили снова показать в Сети. Поклонники звезды просто в восторге.

«Какая же красивая», «Красотка, люблю тебя», «Вау, какая красивая», «Вы потрясающе смотритесь», «Божественная и очаровательная», «Ты божество», «Ты просто огонь», - пишут в комментариях.

В то же время кто-то заметил изменения в фигуре звезды, встревожившись ее ппохудением.

«Она очень похудела. Это не так красиво, как раньше», - пишут в Сети.

Напомним, истощенная Анджелина Джоли обеспокоила внешним видом в белом костюме: "Все висит уже".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли подняла платье и "загипнотизировала" видом в чулках: "Вау, очень красивая".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли приятно удивила внешностью в юные годы: "Пухлые губы, большие глаза и...".