Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли восхитила готическим образом
Стиль Анджелины Джоли двадцать лет назад и сейчас заметно отличается. Если раньше актриса носила в основном кожу и черное, рисовала себе жгуче-черные брови и эпатировала общественность своим поведением и неоднозначными заявлениями, то сегодня же актриса является матерью шести детей, троих из которых воспитывает самостоятельно, в одежде она отдает предпочтение лаконичным образам, а в макияже – натуральным оттенкам.
И хотя «готическая фаза» Анджелины Джоли - когда у нее были черные волосы и она носила только платья а-ля Мортисия Аддамс - давно прошла, изредка она все возвращается к такому стилю. Правда, когда для этого есть особый повод.
И образ актрисы, который появился на ее фан-странице в Инстаграм, именно тот случай. В новом посте опубликовали фото актрисы в длинном черном платье с блестками и с длинными рукавами от Atelier Versace.
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Похоже, актриса была вдохновлена своей ролью злодейки в фильме «Малефисента», и избрала такой наряд, чтобы воссоздать стиль картины. В таком виде в сопровождении Брэда Питта Анджелины Джоли появилась на показе фильма в Лондоне, в Кенсингтонском дворце, который состоялся еще в 2014 году.
Таким образом Джоли буквально влюбила в себя публику. Вероятно, поэтому запоминающийся образ решили снова показать в Сети. Поклонники звезды просто в восторге.
«Какая же красивая», «Красотка, люблю тебя», «Вау, какая красивая», «Вы потрясающе смотритесь», «Божественная и очаровательная», «Ты божество», «Ты просто огонь», - пишут в комментариях.
В то же время кто-то заметил изменения в фигуре звезды, встревожившись ее ппохудением.
«Она очень похудела. Это не так красиво, как раньше», - пишут в Сети.
Напомним, истощенная Анджелина Джоли обеспокоила внешним видом в белом костюме: "Все висит уже".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли подняла платье и "загипнотизировала" видом в чулках: "Вау, очень красивая".
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли приятно удивила внешностью в юные годы: "Пухлые губы, большие глаза и...".