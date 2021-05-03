Более года звезда практически не появляется на публике, лишь изредка папарацци «подлавливают» артистку во время ее отдыха с детьми или прямо у выхода из магазина, ТРЦ

уда звезда отправляется либо одна, либо с дочерями, чтобы провести время вместе. Однако, поклонники постоянно обращают внимание на то, как меняется внешний вид знаменитости.

Одним из таких стал кадр с Джоли, позирующей в белом костюме с широким белоснежным ремнем и кофтой с кружевами, выглядывающей из декольте. Распущенные волосы, яркий макияж и даже сияющая улыбка не смогли скрыть истощенный вид Джоли. Тонкие колени и линия бедер, а также выглядывающие из-под юбки худые ноги озадачили сеть.

Даже при удачном луке излишнюю худощавость знаменитость уже спрятать не может, что беспокоит фанатов. В целом, в повседневной жизни Джоли предпочитает не выделяться и всегда носит маску, а также одевается в костюмы в светло-серых и черных тонах. При этом Джоли считается иконой стиля, ведь благодаря ее любви к классической одежде, она всегда выглядит безупречно, пусть и не без таких моментов, как в этот раз.

В то же время как многие утверждают, что внешность актрисы – дело рук пластических хирургов, Джоли ранее даже решила развенчать эти мифы. Звезда всегда подчеркивала, что стареть не боится, но с юных лет она действительно смотрит за кожей.

Актриса использует санскрин, мягкое очищающее средство, продукты с антиоксиндтами, оксикислотами и натуральными компонентами. Ей не нужны скрабы и средства, в составе которых есть много химических веществ.

«Солнечная красавица; я влюбляюсь; мне кажется, что таким взглядом подчиняют; настоящая высокая красота; это безумство какое-то, быть столь привлекательной и такой худой; привет, ты очень красивая; удобно наверное быть такой красавицей; уникальная дива, хоть и худая, вам бы поесть хорошо; она столь прекрасная, столь чудесна 🙏💙 беспокоюсь о ее весе, все висит на ней; хочу такое лицо», - пишут в сети.

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