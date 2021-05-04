Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли восхитила красотой в молодости

Звезда обладает яркой внешностью, и уже с детства восхищала красотой, передает Politeka.net. Красотка родилась в семье актеров, и с детства она мелькала в кино. Первую роль Энджи получила в 1982 году в фильме "В поисках выхода". На тот момент юной звезде было всего семь лет.

Далее звезда решила стать моделью, демонстрируя на себе наряды с 14 лет.

Эффектная, хоть и закрытая девушка, привлекала внимание. Пухлые губы, большие глаза и стройная фигура - камера просто любила будущую знаменитость.

Пользователи сети с восторгом вспоминают фото с молодой Джоли. Так, в одной из групп опубликовали фото, на котором Энджи позирует в белом платье, присев на спинку мягкого кресла.

Красивый взгляд, милая улыбка и длинные ровные волосы - этот образ не может забыться.

Публикация собрала несколько сотен лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Люблю тебя", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Анджелина Джоли в молодости славилась скандальными выходками, но спустя годы она немного "остыла". Сейчас звезда является послом доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, а также занимается благотворительностью.

Кроме того, артистка - мать шестерых детей, троих из которых усыновила.

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