Известный голливудский актер Брэд Питт попался на флирте с молодой актрисой

Как сообщает Politeka.net, известный голливудский красавчик Брэд Питт после развода с актрисой Анжелиной Джоли не раз становился объектом слухов, ему приписывали романы с разными женщинами, однако, он остается холостяком. Недавно, на церемонии награждения "Оскар" 57-летнего голливудского мачо заподозрили во флирте с молодой 36-летней актрисой Андрой Дэй. Об этом источник сообщил изданию The Mirror, говорится на Instagram-странице шоу "Зірковий шлях".

Отмечается, что на церемонии награждения премии "Оскар" Андра была среди номинантов на статуэтку, тогда как Питт выступал в роли ведущего мероприятия. Присутствующие заметили, что за кулисами светской вечеринки бывший муж Анжелины Джоли обменялся номерами телефонов с молодой красоткой.

"И несмотря на то, что сейчас это слухи, некоторые отмечает – актриса похожа на Анжелину Джоли. А вам нравится пара? Делитесь в комментариях", - говорится в подписи к коллажу, опубликованном на странице шоу. Пользователи тут же принялись обсуждать слухи о возможном зарождающемся романе Брэда Питта и Адры Дэй. "Было бы печально, если бы Бред Питт променял Анжелину на кого-то в целом", "Они милые оба, пусть повезет", "Это их личное дело", "Каким местом она похожа на Джоли? Ничего общего не вижу. Ну захотел Питт сникерсом побаловаться, то его личное дело. Не понимаю, зачем сравнивать несравнимое?", - пишут в комментариях.

Напомним, Анжелина Джоли приспустила лямки платья, устроив экстремальную съемку: "Вот это выдержка".

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