В девушку невозможно не влюбиться

Немецкая модель Николь Потуральски, которая состояла в романтических отношениях с Бредом Питтом, показала кадр в домашней обстановке

Соблазнительный снимок востребованная манекенщица выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как можно увидеть, красотка позировала перед зеркалом на фоне кровати. Она сняла с себя блузку и осталась в одном белом бюстгальтере и уже расстегнула пуговицу на хлопковых широких штанах.

Николь застыла пикантной позе, в правой руке держа бокал, а в левой телефон, за которым спрятала свое личико.

Отметим, что Николь Потуральски – немецкая модель с польскими корнями, которая в модной индустрии известна под именем Нико Мэри. Сейчас девушке 28 лет, но свою модельную карьеру она начала в 13.

На данный момент Потуральски востребованная модель. Девушка заключила контракты сразу с тремя международными топовыми агентствами.

Потуральски очень красива: высокий рост, смуглая кожа, модельные параметры, серо-голубые глаза, пухлые губы и белоснежная улыбка. В нее невозможно не влюбиться.

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