Відома телеведуча Леся Нікітюк з'явилася перед камерою в купальнику пляшкового кольору

Відпочинок в Туреччині у зірки в цей раз проходить досить яскраво і дорого. Разом з близькими Леся намагається провести якомога більше хорошого часу.

Розкішна вілла чимало здивувала Лесю, тому більшу частину кадрів вона робить саме там. А ось після відвідування бунгало у зірки залишилися не менш змішані і позитивні емоції.

Нікітюк також вирішила блиснути досить відкритим купальником пляшкового кольору. Свій лук зірка доповнила стильними окулярами від сонця.

Нікітюк взялася за труси від купальника і спокусливо вигнула спину, позуючи на камеру. Її волосся мокре від солоної морської води, а погляд опущений вниз. Леся стоїть біля садових плетених крісел, а зверху над кріслами плетена парасолька, яка створює тінь від спекотного сонця.

"Плету Стільчики і кошики з лози..", - у своєму стилі підписала знімок Леся.

Раньше Нікітюк здалася в сукні і кофтині, яку спустила з плечей. Красуня на одному фото розгорнулася спиною, демонструючи підтягнуті сідниці.

Фолловери засипали Нікітюк компліментами: "Сильно красива 😍 🔥 ", " Красуня ❤️🔥👏🙌", "Багіня", " Як з доставкою? Нога🔥", " Золота рибка😍" А ноги шикардос 🔥 красуня 😍", " Всі б так виглядали, хто плете кошики 😍", " Кім Кардашьян відпочиває!Леся Іванівна рулить👍 👍 👍".

"Якщо кому цікаво, то я вже скоро поїду. На таких дорогих віллах довго не затримуються ... Але прилечу не з порожніми руками) пишемо нову пісню. Як думаєте про що? Підказки на фото немає", - написала Леся.

"Шикарна" ," і про що пісня? Про Ліс?", "Про літо", " у Лесі в коментарях можна знайти і роботу і зайнятися благодійністю. Краще ніж газета", " дівчина-мрія! дуже красива", " черговий хітяра - 100%! ми всі вже в передчутті))) ну пісня про Лесю - це однозначно", - відреагували в мережі.

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