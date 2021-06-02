Цікаві кадри з'явилися в Мережі з Даном Баланом і Тіною Кароль, яким тривалий час приписували роман
Як відомо, фанати 42-річного молдавського артиста й 36-річної української виконавиці були впевнені, що за їхньою екранною любов'ю стоїть щось більше. І хоч недавно Балан розставив всі крапки над "i", зізнавшись, що між ними з Кароль тільки дружня симпатія, шанувальники все одно продовжують вишукувати "докази" їх романтичного зв'язку.
Зокрема, на фан-сторінці артистів в Instagram опублікували цікаве відео, нарізане з фрагментів одного з випусків "Голосу країни 10", в якому показали, як Балан приревнував Кароль до учасника, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, на сцені виступав відомий ресторатор і ведучий Даніель Салем. Тіна бурхливо відреагувала на його участь у шоу.
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"Це шок, шок, шок, капець! Ти - мій! Я горю!", - вигукувала вона, привставши з суддівського крісла.
За її реакцією пильно спостерігав Балан. Судячи з його поглядів і міміки, співак погано стримував ревнощі.
"Ти гориш?", - перепитав він.
"Дуже добра людина, людина сім'ї, майже ідеальний...", - Тіна продовжила засипати компліментами Салема.
"Ти так добре його знаєш?", - знову не втримався Дан.
"Ну так, ми знайомі - на "Танцях з зірками" спілкувалися...",- відповіла йому Кароль.
"І ти вже знаєш, що він ідеальний?..", - запитав, у свою чергу, молдаванин.
"Майже...", - кивнула співачка.
"Вмієш ти це робити...", - трохи з гіркотою зазначив Дан.
Користувачі з жаром обговорили побачене в коментарях:
"Ревнощі Дана це ідеальний вид мистецтва 🔥 🔥 🔥одним поглядом прибирає суперника 😂"
"так само як і Тіна одним поглядом прибирає суперницю 😂загалом висновок - ці двоє стоять один одного 😂"
"Вибухова парочка💥"
"Милі такі🔥❤️"
Зазначимо, Даніель Салем у 2019 році був учасником 6-го сезону «Танці з зірками» і виступав у парі з хореографом Юлією Сахневич. Кароль була ж ведучою цього шоу. У 2020 році ресторатор прийшов на 10-й сезон «Голосу країни» і потрапив в команду Тіни, але після нокаутів покинув проєкт.
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