"Ці двоє стоять один одного"

Цікаві кадри з'явилися в Мережі з Даном Баланом і Тіною Кароль, яким тривалий час приписували роман

Як відомо, фанати 42-річного молдавського артиста й 36-річної української виконавиці були впевнені, що за їхньою екранною любов'ю стоїть щось більше. І хоч недавно Балан розставив всі крапки над "i", зізнавшись, що між ними з Кароль тільки дружня симпатія, шанувальники все одно продовжують вишукувати "докази" їх романтичного зв'язку.

Зокрема, на фан-сторінці артистів в Instagram опублікували цікаве відео, нарізане з фрагментів одного з випусків "Голосу країни 10", в якому показали, як Балан приревнував Кароль до учасника, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, на сцені виступав відомий ресторатор і ведучий Даніель Салем. Тіна бурхливо відреагувала на його участь у шоу.

"Це шок, шок, шок, капець! Ти - мій! Я горю!", - вигукувала вона, привставши з суддівського крісла.

За її реакцією пильно спостерігав Балан. Судячи з його поглядів і міміки, співак погано стримував ревнощі.

"Ти гориш?", - перепитав він.

"Дуже добра людина, людина сім'ї, майже ідеальний...", - Тіна продовжила засипати компліментами Салема.

"Ти так добре його знаєш?", - знову не втримався Дан.

"Ну так, ми знайомі - на "Танцях з зірками" спілкувалися...",- відповіла йому Кароль.

"І ти вже знаєш, що він ідеальний?..", - запитав, у свою чергу, молдаванин.

"Майже...", - кивнула співачка.

"Вмієш ти це робити...", - трохи з гіркотою зазначив Дан.

Користувачі з жаром обговорили побачене в коментарях:

"Ревнощі Дана це ідеальний вид мистецтва 🔥 🔥 🔥одним поглядом прибирає суперника 😂"

"так само як і Тіна одним поглядом прибирає суперницю 😂загалом висновок - ці двоє стоять один одного 😂"

"Вибухова парочка💥"

"Милі такі🔥❤️"

Зазначимо, Даніель Салем у 2019 році був учасником 6-го сезону «Танці з зірками» і виступав у парі з хореографом Юлією Сахневич. Кароль була ж ведучою цього шоу. У 2020 році ресторатор прийшов на 10-й сезон «Голосу країни» і потрапив в команду Тіни, але після нокаутів покинув проєкт.

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