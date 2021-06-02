Співачка Міла Нітіч, яка брала участь в "Голосі країни 11" у команді Тіни Кароль, розклала по поличках гучну справу Ані Лорак і Костянтина Меладзе

Як відомо, Кароліна в ефірі програми "Судьба человека" публічно звинуватила 57-річного продюсера й композитора в негідній поведінці. Співачка розповіла, що, ставши підопічною Меладзе в 2007 році і випустивши спільну з його братом Валерієм пісню, Костянтин нібито став проявляти до неї наполегливу увагу, роблячи непристойні пропозиції взамін на співпрацю. Лорак відмовилася від залицянь, після чого продюсер заблокував її телефон.

Скандал розрісся до небачених розмірів. Дуже багато колег Лорак і Меладзе, наприклад Оля Полякова, Анастасія Приходько, Надія Мейхер, висловилися з цього приводу: одні приймали сторону співачки, інші захищали честь композитора.

Міла Нітіч, яка тривалий час знайома з продюсером, поділилася своїм баченням ситуації з приводу харасменту в інтерв'ю Rostyslove Production. Ведучий поцікавився в неї, чи вірить вона в правдивість заяви Лорак.

"Можна вірити в бога, а тут потрібні докази... Або вони є, або їх немає. Я до Ані прекрасно ставлюся, але... Є така фраза "після бою руками не машуть". Навіть якщо, можливо, був такий інцидент, в чому я можу сумніватися, навіщо про це згадувати, коли вже пройшло багато років? З такими речами потрібно йти до фахівців і розмовляти з ними. Так, їй боляче, але крім неї про це дізналися мільйони людей в країні, де Костянтин Меладзе дуже шанована людина, талановитий композитор... Яка її мотивація, чого вона домоглася в результаті?",- дивується зірка "Голосу".

Окремо Нітіч прокоментувала втручання в скандал Полякової. Оля підтвердила домагання з боку Меладзе, розповівши свою історію кастингу до "ВІА Гри".

"Оля Полякова як завжди займається популізмом і просто себе піарить, і все. Це моя думка, - жорстко пройшлася по артистці Міла. - Вона робить це дуже часто і сильно зловживає цим останнім часом. Це може негарно звучить, але, правда... Якби ви хотіли відкрити кримінальне провадження з цього питання, тоді потрібні були б докази. А ви просто зараз голослівні - як одна, так і інша, вибачте мене, будь ласка. Просто зараз пішла ця модна хвиля з Голлівуду про харасмент і дійшла до наших артистів".

Нагадаємо, Ще одна екс-ВІА Гра ризикнула зробити заяву про скандал з Меладзе: "бажаю всім дівчатам...".

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