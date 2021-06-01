Українська співачка Оля Полякова розповіла про поповнення в їхній родині

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла про домагання продюсера Костянтина Меладзе, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка здивувала шанувальників зізнанням про те, що в її родині очікується поповнення.

У сторіс Оля виклала кумедне домашнє відео, на якому її можна побачити поруч з молодшою дочкою Алісою і кішкою. Виявилося, що в родині Полякової завагітніла саме кішка, так що дочка артистки відразу розповіла, що буде робити з кошенятами, коли вони народяться.

"Повинна розповісти нашим передплатникам, що буде у нашої кішки. Наша кішка вагітна", - розповіла Оля. Відзначимо, що зірка з'явилася перед камерою в простому домашньому образі – на ній світла футболка, волосся скуйовджене, а на обличчі немає макіяжу.

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На підмогу Полякової прийшла дочка Аліса, вона розповіла, що продаватиме кошенят, коли вони народяться, але пообіцяла, що особисто перевірятиме умови нових власників.

"Ми буде продавати, одного залишимо, а інших продамо. Тільки я буду приїжджати до вас у квартиру і дивитися умови. Я не віддам своїх кошенят не в ті руки, зрозуміло вам?",- заявила Аліса, яка на початку відео мило тискала вагітну кішку.

Нагадаємо, Полякова зізналася, які проблеми в школі у її дочки Маші: "Ну, не буде вона...".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової показала, як подруга відтіснила її на задній план: "Віє вайбом Måneskin".

Також Politeka писала, Полякова після одкровень Ані Лорак розкрила нові деталі домагань Меладзе: "Він хотів, як Дід Мороз?".