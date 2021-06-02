Співачка Таїсія Сватко, яку всі знають як Таюне і бек-вокалістку Олега Винника, нарешті отримала по заслугах

Як відомо, Олегу Анатолійовичу приписують багаторічний "таємний шлюб" з Таїсією Сватко. Подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам артист ніколи не підтверджував цю інформацію, оберігаючи статус серцеїда, але в Мережі періодично з'являються кадри - на доказ їх з Таюне щасливого подружнього життя.

47-річна блондинка довгі роки супроводжувала Винника на підспівках, а нещодавно почала сольну кар'єру. Її старання були винагороджені на музичній премії "Українська пісня року", організованій Винником спільно з Михайлом Поплавським. Таюне перемогла в номінації "Надія української пісні".

Зірка поділилася фото з церемонії нагородження у себе в Instagram. Співачка з'явилася на червоній доріжці в міні-сукні, що складається з чорного верху і сріблястою спіднички, яка ідеальним чином підкреслила всі достоїнства її фігури.

Радість перемоги разом з Таюне розділили її численні шанувальники. На одній з фан-сторінок співачки в соцмережі опублікували яскравий фотоколаж, передає Politeka.net.

"Запам'ятай: найкращий шлях до успіху - це закохатися в те, що ти робиш 💖 💖 💖 #пісняроку2021 #нагорода #таюне", - йдеться в підписі.

Користувачі оцінили пост в коментарях:

"красива жінка супер❤️❤️❤️"

"Це точно, золоті слова, сонечко, красуня, принцеса, зірочка, обробка клас, шедевр, розумничка велика"

Нагадаємо, Олег Винник, вийшовши на сцену з "таємною дружиною", підкорив романтичним жестом: "як це мило".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник змусив серця " вовчиць "битися частіше, кадри флірту:"Думала, він поцілує".

Також Politeka писала, Винник на гастролях засвітився зі своєю "таємною дружиною" Таюне, з'явилися кадри:"неймовірно круто".