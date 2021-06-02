Телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників яскравими кадрами з розкішного відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила поділиться з шанувальниками яскравими відео зі свого розкішного відпочинку в Туреччині з ідеальним чоловіком.

На кадрах, які Леся показала в сторіс, її можна побачити в транспорті з водієм, який везе її спортзал. За словами зірки, вілла, в якій вона відпочиває, надає помічника, який її скрізь возить і все приносить.

"Останній день нашої відпустки починається зі спортзалу, в який я зараз їду. Пацанчик мене везе. Батлер мій. Тут з віллою дають батлера, такого прекрасного чоловіка, який скрізь тебе возить, все тобі носить. Так що фортануло мені, звичайно тут", - розповіла Леся у своєму відео, показуючи в кадрі того самого ідеального чоловіка.

Також Нікітюк розповіла, що в останній день на відпочинку погода не дуже порадувала, всього 21 градус тепла, але пообіцяла привезти до Києва сонечко і теплу погоду.

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