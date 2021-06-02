Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников яркими кадрами с роскошного отдыха

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила поделится с поклонниками яркими видео со своего роскошного отдыха в Турции с идеальным мужчиной.

На кадрах, которые Леся показала в сторис, ее можно увидеть в транспорте с водителем, который везет ее спортзал. По словам звезды, вилла, в которой она отдыхает, предоставляет помощника, который ее везде возит и все приносит.

"Последний день нашего отпуска начинается со спортзала, в который я сейчас еду. Пацанчик меня везет. Батлер мой. Тут с виллой дают батлера, такого прекрасного мужчину, который везде тебя возит, все тебе носит. Так что фортануло мне, конечно тут", - рассказала Леся в своем видео, показывая в кадре того самого идеального мужчину.

Также Никитюк рассказала, что в последний день на отдыхе погода не очень порадовала, всего 21 градус тепла, но пообещала привезти в Киев солнышко и теплую погоду.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".