"Холостяк 11" Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан вже через тиждень після фіналу почали жити разом

Так, за три місяці "тиші", поки проєкт виходив на телеекрани, парочка встигла не тільки зняти квартиру в Києві та з'їхатися, але ще й відпочити потай від усіх у Туреччині. З'явившись разом на пост-шоу "Холостяк 2021", вони ще раз довели, що як і раніше люблять один одного.

Відносини Міші та Ані, які встигли стати досить-таки популярними, активно обговорюють в Мережі. На офіційній сторінці проєкту в Instagram публікують нові кадри парочки, передає Politeka.net.

Багато користувачів звернули увагу, що в Заливако сумний вираз обличчя практично на всіх фото та відео, де він з'являється поруч зі своєю коханою. Публіка гадає, чому так. Деякі припускають, що Міша сумує за Юлею "Зайкою" - своєю фавориткою, яка зізналася йому в коханні, але він, засумнівавшись, відправив дівчину додому вже в самому фіналі.

"Міша звичайно на всіх фото з Анею дуже радісний!... - я думала тільки я це помітила😂 - 😂 ніби його змушують з нею фоткаться )) - згодна😂 вона всюди посміхається, а Міша якось не так😂 - значить вона йому мало заплатила 🤣"

"Юля, звичайно, в сто разів краще, але вибір зроблено"



"Та ну подивіться на дівчину, ну написано ж на обличчі, не потрібен їй Міша, так заради розваги..."

"Дивлюся на цю пару і не можу повірити в те, що це щиро... якщо це така щирість тоді я не знаю, що таке любов"

"Чомусь очі його зовсім не випромінюють радість і щастя... Шкода... 🤷🏻"

"Чому Міша такий сумний?😢 - за 🐰 сумує... - За Юлею Зайкою бо в нього до неї йокнуло"

"Міша на всіх фото і відео з Богдан убитий горем 😂😂 щось пішло не за планом"

"Їй дідуся треба багатого, а йому дівчину років 18-ти"

Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".

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