Молода дружина і концертний директор відомого українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Реп'яхова здивувала кадрами

26-річна концертна директорка Катерина Реп'яхова і 55-річний співак Віктор Павлік одружилися влітку 2020 року, пише Politeka.net. У січні цього року пара розповіла, що чекає дитину.

У нових сторіс Instagram Катерина показала, що в їхній квартирі зі співаком, їх вже "троє". Так, на балконі подружжя оселився великий чорний павук. Пара навіть дала членистоногому ім'я - Толик, а Віктор годував його мухами.

"А ось і наш Толік", - написала Катерина, знявши його в кутку.

Пізніше дружина співака показала, як Павлик поклав на павутину мух.

Вранці ж блогерка розповіла, що павук зник з балкона, але при цьому з'ївши всіх мух.

"Прийшли на балкон вранці, а Толіка немає. Не знаю, куди він подівся. Мені говорили, що активні вони вночі і мух всіх поїв - це добре", - розповіла Реп'яхова в сторіс.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік познайомилися на концерті в Трускавці 16 років тому. Артист запам'ятав Катерину. А коли дівчина подорослішала і закінчила навчання у вузі, вона випадково зустріла Павлика в одному з миколаївських готелів. Там вони познайомилися ближче.

Зараз пара чекає появи на світ сина, якого хоче назвати Михайлом.

До слова, у Павлика це четвертий шлюб.

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