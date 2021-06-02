Популярна співачка Настя Каменських відверто розповіла, що рік був важкий, а також поділилася, чому помер її батько

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася зі зйомок реаліті-шоу в Мексиці, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Днями зірка презентувала новий альбом" червоне вино", а тепер побувала на інтерв'ю в ютуб-програмі Тані Гузенко, в якому поділилася потаємним.

Так, серед іншого Настя розповіла про те, що роки був дуже важким, а поїздка в Мексику з мамою і подругами стала справжнім перезавантаженням для них усіх.

"Я схопила свою маму зі своєю подругою, і з дівчатками, з якими я працюю, ми поїхали в Мексику перезавантажуватися. Дуже важкий рік був для всіх. Я втратила тата на початку цього року. Не через корону, просто прийшов вже його час. Але це завжди дуже важко. Мої батьки, вони завжди шалено один одного любили. Я навіть не уявляла взагалі цей момент в моєму житті, я так завжди його боялася. Як я впораюся з мамою, що мені з нею робити?",- відверто поділилася Каменських.

Також артиста розповіла, що важко перехворіла на коронавірус, і це залишило свій відбиток на фізичному і психологічному здоров'ї. За словами Насті, після хвороби у неї почалися панічні атаки, які тривали навіть у Мексиці і по поверненню додому.

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