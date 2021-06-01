Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, скільки коштує декор для весіль

Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної вирішив розвеселити численну армію своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram.

"Днями вів кайфовий Захід весільного світу і ось що дізнався:

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- є декор для весіль вартістю як квартира на Осокорках

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- але є декор вартістю як флігель в " Чопі"

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- виявляється сир це не закуска, але я почув тільки цю фразу, тому не впевнений, що я правий

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- якщо ваша машина схожа на Aston Martin, то можна катати молодих по суботах... 500$ + заправлять

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- якщо весільна сукня підходить і нареченому, то на нього знижка і дивний погляд у слід

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- вино врожаю 2020 саме може тому що не було ще врожаю 2021

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- було багато всього, але я був не Уважний - працював", - написав Еллерт.

"Наступного року вести не буду, буду з Ксюком ходити і вибирати 💚 ⠀

Так, ДО РЕЧІ, питання " коли весілля?"я чув частіше ,ніж сомельє" а можна мені Біленького ще?"Що ж! Давайте подивимося дати на 2022... які там цікаві... що астрологи кажуть... пропонуйте ведінг дату⁉️", - запропонував Эллерт.

Користувачі засипали шоумена коментарями і корисними порадами: "Братанчик ти дізнавайся які дати вільні у нас а потім вже вибирай😂 😂 😂 😂","еллерт, не знаю що за датою, але проведу реально топово😅 😅", " еллерт коли у Вас з Ксенією весілля???😊".

Нещодавно Еллерт поділився кумедним відео, показавши, як жартує з актрисою Ксенією Мішиною в розділі сторіз. Ксенія в джинсах-момах і в шкіряній куртці сіла в машину до Еллерта на переднє сидіння і жартома сказала, Як таксисту: "на Лук'янівку, будь ласка, швидше, спізнююся".

Нагадавши, Еллерт публічно познущався над Мішиною, кажучи:"будеш ходити сама духарная".

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ксенії Мішиної спустив її зі сходів прямо в театрі:"почала плакати і кричати".