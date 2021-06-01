Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", розповіла про реакцію деяких користувачів мережі на фільм про неї

З дитинства Ксенія мріяла пов'язати своє життя з творчістю, передає Politeka.net. Перед тим як стати популярною актрисою, їй довелося поміняти кілька професій, проте в підсумку вона стала тим, ким хотіла.

Про свій шлях зірка розповіла в новій програмі "Українські сенсації". Відео з'явилося на Ютубі. Не всі користувачі Мережі оцінили випуск, написавши негативні коментарі.

У своєму Instagram Ксенія Мішина записала кілька сторіс, в яких звернулася до українців.

Актриса зазначила, що фільм про неї знімався довго і всі творці старалися. Мішина повідомила, що вона хотіла розповісти в передачі про себе щось нове і цікаве. Однак коментарі під відео її образили.

"Сьогодні я почитала коментарі, і просто, як завжди: "Хто ти така?", "Королева! Подивіться на неї! Боже, "сенсації українські"!", "У Саші інтерв'ю не взяли, все - він її любить, а вона його не любить"...",- процитувала своїх хейтерів актриса, зображуючи їх розгнівані обличчя.

Засмучена зірка висловила своє обурення, чому люди не радіють її успіхам, а бажають тільки поганого.

"Ну як так? Ну що це в людях живе?",- дивувалася Ксенія.

А пізніше подякувала решті користувачів мережі, які висловили їй свою любов і написали приємні побажання.

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