У мережі з'явилися архівні кадри сімейства Дана Балана, де він з мамою, татом і сестрою

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, який нещодавно спростував чутки і домисли про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту опублікували архівні кадри сім'ї артиста, на яких його можна побачити зовсім юним.

На одному зі знімків зображена вся сім'я Дана - батько Міхай Балан, красуня-мама Людмила, маленька сестра Сандра і сам майбутній співак. Схоже, це постановочне сімейне фото, які багато хто робив у той час. Всі причесані, ошатні і красиво позують на камеру. Шанувальники особливо відзначили красуню маму Балана Людмилу - приголомшливої краси жінка.

На ще декількох знімках можна побачити юного Дана з молодшою сестрою Сандрою, ці фото вже більш живі і чорно-білі. На них помітна істотна різниця у віці між братом і сестрою. Відзначимо, що у 2013 році Сандра вийшла заміж за друга Дана Балана, дівчина має дітей і працює ведучою, як і її мама Людмила.

Шанувальники без розуму від цих милих архівних кадрів, сімейство молдавського мачо засипають компліментами в коментарях: "Дуже приємно, вся сім'я разом і душа на місці", "Красива, інтелігентна сім'я", "Щастя Вашій родині!", "Дан такий няшний", "Які чудові фотографії, дуже класно".

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