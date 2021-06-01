Син Софії Ротару Руслан Євдокименко трепетно зустрів перший день літа

Як повідомляє Politeka.net, єдиний син легендарної артистки Софії Ротару Руслан Євдокименко часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу він взяв в руки келих алкоголю, надів кепку і окуляри від сонця, зустрічаючи літо. У соцмережі Руслан опублікував рідкісне фото з келихом у руці.

У підписі до публікації Руслан Євдокименко побажав усім теплого літа, а сам зустрів найтепліший сезон з келихом алкоголю. Швидше за все, це коктейль "Апероль шприц", за кольором дуже схожий.

"Ну що, теплого літа всім! 🌤первийденьлета", - написав щасливий син Софії Ротару.

А його фоловери приєдналися до привітань у коментарях до сонячного знімка і побажали теж тепла цього літа: " Взаємно❤️ ", " і Вам!☀️☀️ ", " Взаємно 😍 ", " Спасибі велике😘 взаємно☀ ", " ЯЛТА!!! КРАСА... ЧЕРЕЗ ЦИХ КАЦАПІВ НЕ МОЖНА ПОПАСТИ В ВАШ РЕСТОРАН.. МЕНІ ПОЩАСТИЛО.... НАВІТЬ ПРОВЕСТИ 1 НІЧ В ВАШОМУ ГОТЕЛІ...❤️ ", "Головне, не померти від холоду в перший день літа)))) всім удачі!!! ".

Нагадавши, син Софії Ротару привітав єдину дочку з 20-річчям, показавши її кращі фото: "Дитя любові".

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