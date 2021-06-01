Син Софії Ротару Руслан Євдокименко трепетно зустрів перший день літа
Як повідомляє Politeka.net, єдиний син легендарної артистки Софії Ротару Руслан Євдокименко часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу він взяв в руки келих алкоголю, надів кепку і окуляри від сонця, зустрічаючи літо. У соцмережі Руслан опублікував рідкісне фото з келихом у руці.
У підписі до публікації Руслан Євдокименко побажав усім теплого літа, а сам зустрів найтепліший сезон з келихом алкоголю. Швидше за все, це коктейль "Апероль шприц", за кольором дуже схожий.
"Ну що, теплого літа всім! 🌤первийденьлета", - написав щасливий син Софії Ротару.
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
Розповніла Наталія Могилевська показала, якою була до популярності: "Закінчила дев'ять класів..."
Дженніфер Лопес в шкіряній міні-спідниці дасть фору молодим красуням: "Бездоганна яка"
Вибухнув надувний батут, на якому гралися діти: за життя двох дівчаток борються лікарі, кадри
Аномальна спека і бурі нагрянуть в Україну, прогноз на літо: "Червень буде..."
А його фоловери приєдналися до привітань у коментарях до сонячного знімка і побажали теж тепла цього літа: " Взаємно❤️ ", " і Вам!☀️☀️ ", " Взаємно 😍 ", " Спасибі велике😘 взаємно☀ ", " ЯЛТА!!! КРАСА... ЧЕРЕЗ ЦИХ КАЦАПІВ НЕ МОЖНА ПОПАСТИ В ВАШ РЕСТОРАН.. МЕНІ ПОЩАСТИЛО.... НАВІТЬ ПРОВЕСТИ 1 НІЧ В ВАШОМУ ГОТЕЛІ...❤️ ", "Головне, не померти від холоду в перший день літа)))) всім удачі!!! ".
Нагадавши, син Софії Ротару привітав єдину дочку з 20-річчям, показавши її кращі фото: "Дитя любові".
Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару блиснула красою в Нью Йорку, поділившись секретом:"не розчарує...".
Також Politeka писала, Софія Ротару з невісткою-блондинкою здивували зовнішнім виглядом на спільному фото: "Як дві подружки".