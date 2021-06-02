Співачка Оля Цибульська, втягнута в скандал з розлученням Дзідзьо та Slavia, розговорилася про особисте

35-річна артистка стала гостею програми "Влада vs Влащенко", відповівши на серію цікавих питань, в тому числі й про особисте життя. Відповідне відео опубліковано на YouTube, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Нещодавно на Цибульську в Мережі посипалися звинувачення в тому, що вона стала причиною розставання Михайла Хоми (Дзідзьо) з дружиною Ярославою, з якою він був у відносинах 20 років. Більш того, деякі навіть розгледіли схожість сина Цибульської з Дзідзьо. А Slaviа в одному з інтерв'ю відзначала, що Оля спеціально підігравала пліткам.

У світлі цих подій цілком логічно, що ведуча поцікавилася в співачки, чи правда, що Михайло їй більше, ніж друг.

Цибульська вже давно знайома з Хомою. Він, свого часу, відрадив дівчину від вступу до педагогічного університету та допоміг повірити в своє майбутнє в шоу-бізнесі. До речі, вони разом навіть записали хіт "Чекаю. Цьом".

"Ми з Мішею знаємо один одного з дитинства, з зеленого, сопливого... Тому що це шкільні роки, у нього, напевно, перший курс... І він бачить, скільки зроблено у мене, і я бачу, скільки - у нього... і ми знаємо, не треба один одному на вухо розповідати, скільки г*на довелося з'їсти, скільки всього пережити, що я його люблю всім серцем, як брата, як людину-професіонала, і завжди молюся за нього богові і прошу, щоб у нього все було добре, тому що він прекрасний артист. Сподіваюся, що він так само (сильно - ред.) мене любить і що це взаємно", - розповіла про свої справжні почуття артистка.

Нагадаємо, як виглядає чоловік Цибульської, якого вона приховує багато років

А ще Politeka повідомляла, Цибульська після скандалу з розлученням Дзідзьо розповіла про слабкості: "не впоралися..."

Також Politeka писала, що Цибульська отримувала погрози від дружини DZIDZIO, співачка втомилася мовчати