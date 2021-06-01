Репер Олексій Потапенко показав яскраве відео про своє життя в українській столиці

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно Потап відзначив своє 40-річчя, А тепер показав фанатам миле фото зі своїм 12-річним сином Андрієм, який народився у артиста в шлюбі з Іриною.

На новому знімку, приуроченому Дню захисту дітей, Потап з сином відображені десь за кордоном, вони стоять на тлі басейну, хмарочосів і пальм. Перед камерою Олексій з'явився в червоній футболці, а його син Андрій В чорній. Вони забавно позують в об'єктив - батько з серйозним обличчям, а син показує мову, при цьому обидва дивляться прямо в камеру.

У підписі до фотографії Олексій Потапенко написав: "День захисту дітей! Наші маленькі люди - це все що у нас є". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото Потапа з сином, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Який дорослий хлопець вже", "Зі святом", "Подорослішав, ще недавно був маленький", "Класні", "Красунчик", "Хлопці, удачі вам!", "Які гарні", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях до фото.

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