Репер Олексій Потапенко показав яскраве відео про своє життя в українській столиці
Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно Потап відзначив своє 40-річчя, А тепер показав фанатам миле фото зі своїм 12-річним сином Андрієм, який народився у артиста в шлюбі з Іриною.
На новому знімку, приуроченому Дню захисту дітей, Потап з сином відображені десь за кордоном, вони стоять на тлі басейну, хмарочосів і пальм. Перед камерою Олексій з'явився в червоній футболці, а його син Андрій В чорній. Вони забавно позують в об'єктив - батько з серйозним обличчям, а син показує мову, при цьому обидва дивляться прямо в камеру.
У підписі до фотографії Олексій Потапенко написав: "День захисту дітей! Наші маленькі люди - це все що у нас є". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото Потапа з сином, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Який дорослий хлопець вже", "Зі святом", "Подорослішав, ще недавно був маленький", "Класні", "Красунчик", "Хлопці, удачі вам!", "Які гарні", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях до фото.
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
Знаменитий актор-красень загинув разом з дружиною, перші подробиці: "Ми більше не шукаємо живих серед жертв..."
Екс-"холостяк" Заливако з заклеєним лобом показав свої веселі будні з Богдан: "Роги вже відпали?"
Аномальна спека і бурі нагрянуть в Україну, прогноз на літо: "Червень буде..."
По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
Нагадаємо, Прийомна дочка Потапа засвітила розкішний особняк, поки мами немає вдома: "Яка офігенна...".
Як повідомляла Politeka, Схудлий Потап засвітив білосніжний інтер'єр свого будинку по сусідству з Горбуновим: "Перші дверцята для...".
Також Politeka писала, Леся Нікітюк поклала око на сина Потапа, а він і не проти: "Дорослий вже".