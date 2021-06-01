Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, зізналася, як складно було мовчати про почуття

Після закінчення шоу пара продовжила будувати стосунки, проживаючи разом, пише Politeka.net. Зараз Анна часто публікує спільні кадри, а також в Instagram опублікувала кадри їх з Михайлом і поділилася, як складно було приховувати любов.

За словами Анни, їм доводилося приховувати свої стосунки, поки на екрани не вийшов фінальний епізод. Тому парі не можна було нікуди виходити. Вдома закохані спілкувалися, дивилися фільми і дізнавалися один одного.

"Найскладніше- це мовчати. Мовчати про те, як ти щаслива...❤️

Саме такою була умова проекту. Нам з Мішею було заборонено розповідати кому-небудь про те що ми разом, поки не вийде останнє пост шоу "Як вийти заміж..." Уявляєте як це?😅", - пише Анна.

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За її словами, цілих три місяці спільного життя вони не виходили з дому... а якщо і виходили, то в різний час! У різних місцях паркували машини, відмовляли собі в банальному "сходити на побачення"...

"Всього кілька разів ми дозволяли собі вночі прогулятися в парку, одягнувши капюшони і маски на обличчя! Але як я вже говорила, у всьому треба шукати свої плюси. І якщо ти не можеш змінити ситуацію - просто Зміни своє ставлення до неї. Перші кілька днів ми з Мішею просто цілодобово розмовляли😅 Говорили про все... про дитинство, і школу, про рідних, про майбутнє, і бажання. І це нас дуже сильно зблизило. Ми дізналися сильні і слабкі сторони кожного, знаємо як підтримати один одного, і в який момент найкращою підтримкою буде мовчання❤️ найважче, звичайно, було приховати ть від друзів... Всім же цікаво😆 і всі хотіли дізнатися "чисто по-секрету"🤣 🤣", - поділилася учасниця проекту.

Зазначимо, Анна Богдан-дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана. Дівчина розповіла, що отримала пропозицію руки і серця від політика через три місяці їхнього знайомства. Анна відразу відповіла згодою.

Шлюб пари тривав недовго-в 2019 році вони розлучилися. Причиною, ймовірно, послужили ревнощі Андрія Богдана, про яку переможниця "Холостяка" згадувала.

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